خلال شهر.. تحرير 31 محضرًا في حملات على الصيدليات ببني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، تنظيم حملات مكبرة على من الصيدليات العامة والخاصة، والمراكز الطبية، ومخازن الأدوية، خلال شهر فبراير الماضي، لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول الأدوية.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان إعلامي، أنه جرى المرور على 503 صيدليات، و48 مخزن أدوية، و120 وحدة صحية و65 مستشفى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وأسعارها، وكذا التأكد من مستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.

كما جرى ضبط أدوية جنسية مهربة وأخرى مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي، محظور تداولها خارج المستشفيات.

جرى تحرير 31 محضرًا، وتحريز المضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق المعنية.