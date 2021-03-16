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السجن 3 أعوام لـ 4 متهمين بالتحريض على العنف في الشرقية

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السجن 3 أعوام لـ 4 متهمين بالتحريض على العنف في الشرقية السجن 3 أعوام لـ 4 متهمين بالتحريض على العنف في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:00 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص بالسجن 3 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على المتهمين "أحمد.ع" و"ط.ع" و"عبدالمنعم.ط" و"عزت.ع"، مُقيمين بمنيا القمح؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 47 جُنح أمن دولة طوارئ منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب.

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