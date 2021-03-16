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بعد 23 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الجرارات الزراعية في البحيرة

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بعد 23 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الجرارات الزراعية في البحيرة بعد 23 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الجرارات الزراعية في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:06 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والجرارات الزراعية بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية والجرارات الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنه برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 23 واقعة سرقة (11 دراجة نارية " تروسيكل "- 7 دراجة نارية "موتوسيكل" – 5 جرارات زراعية صغيرة).

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلان "سيئ النية، تم ضبطهما" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق

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