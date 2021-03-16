"خيرات" تختتم مبادرة توزيع 1000 وجبة لدعم المتضررين من "كورونا"

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استمرت لمدة شهر ضمن خططها لصناعة أثر مجتمعي في ظل الجائحة

اختتمت جمعية خيرات مبادرة "خيرات الرياض" التي أطلقت بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسط دعم ومساهمة عريضة من الشركات الغذائية والمياه، ومشاركة عدد من المشاهير والإعلاميين في برامج التواصل الاجتماعي.

وهدفت "خيرات الرياض" إلى توزيع 1000 وجبة طعام لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تُصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

استمرت المبادرة لمدة شهر، وشارك في تنفيذها أكثر من (٢٧) عاملًا، كما بلغ عدد مركبات نقل الأطعمة (١٢) مركبة، وعدد الوجبات التي تم توزيعها 48.130 ألف وجبة استفاد منها 8.022 ألف أسرة مفرقة على 34 حيًّا من أحياء منطقة الرياض.

من جهتها، ثمّنت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات "نورة العجمي" -نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارتها وكافة منسوبيها- بالشكر والتقدير، جهود شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.