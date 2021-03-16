أخبار عاجلة

البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص

Print
فيديو مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص
الإطفاء: إنقاذ الأم وابنها كان صعبًا وسط النيران التي حاصرتهما

فيديو مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص

رصدت كاميرات المراقبة حادثًا مرعبًا وغريبًا من نوعه وقع بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الاثنين، حين كانت امرأة تقود سيارتها ومعها طفلها، وفجأة سقطت فوقهم طائرة صغيرة؛ مما تسبب في مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وفي التفاصيل، سقطت طائرة صغيرة، الاثنين على أحد شوارع مدينة ميامي، واصطدمت بسيارة تَصادف مرورها مع لحظة سقوط الطائرة.

وكشفت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدام وتحول الطائرة إلى كرة من اللهب الذي امتد فأحرق السيارة بركابها.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت عملية إنقاذ الأم وابنها صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.

وقالت سلطات الطيران الفيدرالي الأمريكي: إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار نورث بيري القريب.

وروى أحد شهود العيان: "لقد سمعنا شيئًا مثل انفجار القنبلة، وعندما خرجنا لمعرف ما حدث، كان كل شيء مشتعلًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

فيديو كابوسي.. الفئران كما لم ترها من قبل وهي تغزو أستراليا كالجراد

فيديو كابوسي.. الفئران كما لم ترها من قبل وهي تغزو أستراليا كالجراد

انتشار مقاطع فيديو تظهر تعاملا عنيفا لشرطة ولاية ألمانية مع متظاهرين

انتشار مقاطع فيديو تظهر تعاملا عنيفا لشرطة ولاية ألمانية مع متظاهرين

شبكة عيون الإخبارية