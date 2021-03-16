تطعيم 500 مواطن بلقاح كورونا في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، تطعيم 500 مواطن من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومرضى "الفشل الكلوي والكبد، والقلب" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، أن التطعيم بالمجان ويجري بشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي.

وأشار مكي، إلى أنه يجري تطعيم المواطنين الذين سجلوا أسمائهم على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.