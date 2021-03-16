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بالصور.. السيطرة على حريق اندلع في 6 منازل بأسيوط

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بالصور.. السيطرة على حريق اندلع في 6 منازل بأسيوط بالصور.. السيطرة على حريق اندلع في 6 منازل بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:48 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في 6 منازل بقرية العتمانية بمدينة البداري، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري ورود بلاغ من أهالي قرية العتمانية باندلاع حريق في عدة منازل.

انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة، وإخماد الحريق، وتبيّن احتراق 6 أحواش، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

جرى تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الحريق، وحُرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

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