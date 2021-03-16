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حملة على البدرومات ومصانع "بير السلم" في شبرا الخيمة

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حملة على البدرومات ومصانع "بير السلم" في شبرا الخيمة حملة على البدرومات ومصانع "بير السلم" في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

11:38 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه جرى شن حملة مكبرة على العمارات والأبراج الموجودة بنطاق الحي، للتفتيش على البدرومات أسفلها، للتأكد من عدم تغيير نشاط البدرومات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 10 بدرومات مخالفة جرى استغلالها كورش حرفية أو مخازن أو مصانع بير سلم للأحذية والملابس، ما يشكل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.

وشملت الحملة إزالة الإشغالات بشارع ترعة الشابوري، وتحرير محاضر للمحال المخالفة بوضع حواجز اسمنتية تعيق حركة المرور.

وتابع رئيس الحي، حملة ازالة الاشغالات بشارع العشرين، والتي أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ اللازم.

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