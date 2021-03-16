في المقطم.. ضبط مركز تعليمي وهمي يروج لتوفير منح دراسية خارج البلاد

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي يدير مركز تعليمي وهمي بزعم توفير منح دراسية خارج البلاد للاستيلاء على أموال المواطنين بالمقطم.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مواطنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالها من قبل أحد الأشخاص بزعم توفير منحة دراسية بإحدى الجامعات الأجنبية لنجلها "دون الوفاء بذلك".

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات العليا من الجامعات الأجنبية، وادعاء أحدهما حصوله على درجة الدكتوراه في أحد المجالات العلمية من إحدى الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة" زاعماً قدرته على توفير منح دراسية (ماجستير - دكتوراة) من خلال علاقاته بمسئولي بعض الجامعات الأجنبية، بينما يقوم الثاني باستقطاب الضحايا وإيهامهم بكونهما وكلاء عن بعض الجامعات الأجنبية المتواجدة بالبلاد وأنه المسئول عن عمل الاختبارات والحصول على الموافقات والتصديقات من الجهات الحكومية لراغبي الحصول على تلك المنح الدراسية.

وتمكنا من خلال ذلك الزعم الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية بزعم توفير منحة دراسية لنجلها بإحدى الجامعات الأجنبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مجموعة من عقود اتفاق – خالية البيانات - لإلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية يستخدمها المتهمان فى الإحتيال على الضحايا، 2 دفتر إستلام نقدية و 3 إيصالات بنكية تفيد إيداع المتهمان مبالغ مالية بحسابهما البنكي من حصيلة نشاطهما ومجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي الحصول على المنح الدراسية بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات دراسية وهاتفان محمول، شهادات دراسية مزورة.

وبفحص المضبوطات تبين احتوائها على (صور شهادات دراسية باللغة الأجنبية منسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية -خالية البيانات- يستخدمها المتهمان في الاحتيال على الضحايا، مواقع إلكترونية يقوما من خلالها بالإعلان عن كونهما وكلاء للعديد من الجامعات الدولية، محادثات نصية على التطبيق الإلكترونى "واتس آب" تؤكد نشاطهما الإجرامي).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وأنهما يتحصلا على صور الشهادات المحملة على هواتفهم المحمولة من خلال دخولهما على مواقع الجامعات الأجنبية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامهما بطباعة تلك الشهادات ومحو البيانات الأصلية الخاصة بها وذلك لإقناع الضحايا بكونهما وكلاء لتلك الجامعات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.