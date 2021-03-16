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هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 35 قضية تهريب خلال يوم

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هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 35 قضية تهريب خلال يوم هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 35 قضية تهريب خلال يوم

مصراوي Masrawy

11:58 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، سجائر أجنبية الصنع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وضبطت الحملات بمجال المخالفات المرورية 1162 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 200) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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