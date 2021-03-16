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وزير الإسكان يستعرض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة

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وزير الإسكان يستعرض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة وزير الإسكان يستعرض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة

مصراوي Masrawy

11:56 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- مصراوي"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وناقش وزير الإسكان التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا، والفكرة التصميمية لها، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالتفاصيل، بحيث يتم تنفيذ هذا المشروع على أفضل وجه، وبما يعبر عن القيمة التاريخية للمبنى، ويتناسب مع الاستخدامات الحالية له.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة حالياً بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لتطوير القاهرة الخديوية، والحفاظ على الطابع العمرانى المميز لمنطقة وسط العاصمة، وذلك تكاملاً مع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بوجه عام، لتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

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مصراوي Masrawy

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