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وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد شفائه من

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وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد شفائه من

مصراوي Masrawy

11:45 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

غادر الإعلامى وائل الإبراشى المستشفى منذ قليل، متوجها إلى منزله بعدما تحسنت حالته الصحية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتشهد الحالة الصحية للإعلامي الكبير حالة من الاستقرار بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن تحسن حالة الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا:"حالته تحسنت كثيرا".

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين لمصراوي، إن "الإبراشي" تماثل للشفاء من تماما، كما أن رئتيه في تحسن مستمر.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الإبراشي كان قد فضّل البقاء في المستشفى بنفسه لحين التماثل التام للشفاء، ومن المنتظر أن يحدد هو موعد عودته للشاشة مجددًا في الوقت الذي يراه مناسبًا بعد أن يكون قد شعر بالراحة التامة والعودة لحياته الطبيعية.

وكان قد أعلن وائل الإبراشي عن إصابته بفيروس كورونا فى ديسمبر الماضى، ودخوله العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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