أخبار عاجلة

البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أسترازينيكا" فعال وآمن.. 25 مليون أسترالي ينتظرون اللقاح

Print
"أسترازينيكا" فعال وآمن.. 25 مليون أسترالي ينتظرون اللقاح "أسترازينيكا" فعال وآمن.. 25 مليون أسترالي ينتظرون اللقاح
لا دلائل على خطر بعد مراجعة لـ17 مليونًا تلقوه ببريطانيا وأوروبا

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء: إن أستراليا ليست لديها خطط لوقف استخدام لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض "كوفيد-19"، رغم تعليق عدد من الدول الأوروبية التطعيم باللقاح، بعد تقارير عن احتمال وجود آثار جانبية له.

ووفق "رويترز"، قال بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي في أستراليا، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "في الوقت الذي تتحرى فيه وكالة الأدوية الأوروبية أمر هذه الأحداث؛ فإنها أكدت رأيها بأن لقاح أسترازينيكا فعال في الوقاية من كوفيد-19، وينبغي الاستمرار في استخدامه".

وأضاف "كيلي"، أن ما زالت واثقة في اللقاح؛ إذ لا يوجد حاليًا دليل على أنه يتسبب في حدوث جلطات؛ لكن سيجري التحقق من أمر الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها "على سبيل الاحتياط".

وتُواصل دول أخرى -من بينها بريطانيا وبولندا- استخدام اللقاح.

وقالت شركة أسترازينيكا، الأحد الماضي: إن مراجعةً شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا لقاحها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لم تظهر أي دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.

وسيتلقى غالبية سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لقاح أسترازينيكا، وعملت السلطات على توفير حوالى 54 مليون جرعة سيتم إنتاج 50 مليون جرعة منها محليًّا؛ اعتبارًا من نهاية مارس.

وسجلت أستراليا أكثر من 29100 حالة إصابة، توفي منها 909 منذ بدء الجائحة.

أسترازينيكا لقاح شركة أسترازينيكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

الحكومة: وقف البناء لم يشمل القرى.. والاشتراطات الجديدة لا تقتصر على المباني السكنية فقط

الحكومة: وقف البناء لم يشمل القرى.. والاشتراطات الجديدة لا تقتصر على المباني السكنية فقط

آخر النهار | يطالب الحكومة باتدخل لمساندة الدكتورة نوال السعداوي

آخر النهار | يطالب الحكومة باتدخل لمساندة الدكتورة نوال السعداوي

رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة حل أزمة الكهرباء في البلاد

رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة حل أزمة الكهرباء في البلاد

شبكة عيون الإخبارية