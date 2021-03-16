"أسترازينيكا" فعال وآمن.. 25 مليون أسترالي ينتظرون اللقاح

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لا دلائل على خطر بعد مراجعة لـ17 مليونًا تلقوه ببريطانيا وأوروبا

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء: إن أستراليا ليست لديها خطط لوقف استخدام لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض "كوفيد-19"، رغم تعليق عدد من الدول الأوروبية التطعيم باللقاح، بعد تقارير عن احتمال وجود آثار جانبية له.

ووفق "رويترز"، قال بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي في أستراليا، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "في الوقت الذي تتحرى فيه وكالة الأدوية الأوروبية أمر هذه الأحداث؛ فإنها أكدت رأيها بأن لقاح أسترازينيكا فعال في الوقاية من كوفيد-19، وينبغي الاستمرار في استخدامه".

وأضاف "كيلي"، أن الحكومة ما زالت واثقة في اللقاح؛ إذ لا يوجد حاليًا دليل على أنه يتسبب في حدوث جلطات؛ لكن سيجري التحقق من أمر الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها "على سبيل الاحتياط".

وتُواصل دول أخرى -من بينها بريطانيا وبولندا- استخدام اللقاح.

وقالت شركة أسترازينيكا، الأحد الماضي: إن مراجعةً شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا لقاحها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لم تظهر أي دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.

وسيتلقى غالبية سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لقاح أسترازينيكا، وعملت السلطات على توفير حوالى 54 مليون جرعة سيتم إنتاج 50 مليون جرعة منها محليًّا؛ اعتبارًا من نهاية مارس.

وسجلت أستراليا أكثر من 29100 حالة إصابة، توفي منها 909 منذ بدء الجائحة.

أسترازينيكا لقاح شركة أسترازينيكا