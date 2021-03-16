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بعد التقارير الأوروبية.. هل توقف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"؟ مصدر يجيب

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بعد التقارير الأوروبية.. هل توقف مصر التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"؟ مصدر يجيب بعد التقارير الأوروبية.. هل توقف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"؟ مصدر يجيب

مصراوي Masrawy

11:41 ص الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن استمرار تطعيم المواطنين بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم التقارير الأوروبية التي نشرت عن تعرض بعض الناس الذين حصلوا عليه لجلطات.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، على أن الوزارة لم ترصد أي آثار جانبية على المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، منذ بدء التطعيم به هذا الشهر.

وقال المصدر إن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تعليمات بشأن وقف استخدام اللقاح، وننتظر الحصول على "ملايين الجرعات" خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثمَّ فلا يوجد حتى الآن ما يستدعي وقف استخدام اللقاح.

وأضاف: "التوصية التي لدينا أن التطعيم باللقاح يساهم في إنقاذ الآلاف من الوفاة بكورونا، ولا يوجد دليل بات ونهائي على تسببه في جلطات على من تلقوه في دول أوروبية".

وانضمت ألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علقت استخدام اللقاح كإجراء احترازي.

وعلى الرغم من ذلك يقول خبراء إن عدد الجلطات الدموية المبلغ عنها بعد اللقاح لم يكن أكثر من تلك التي يُبلغ عنها عادة بين السكان.

وقالت شركة "أسترازينيكا" إن نحو 17 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حصلوا على جرعة من اللقاح، وأُبلغ عن أقل من 40 حالة إصابة بجلطات دموية حتى الأسبوع الماضي.

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