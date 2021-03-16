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المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين في اقتحام قسم طامية بالفيوم

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المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين في اقتحام قسم طامية بالفيوم المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين في اقتحام قسم طامية بالفيوم

مصراوي Masrawy

11:40 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في قضية إدانتهم باقتحام قسم شرطة طامية بالفيوم في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة تزامنا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما قضت المحكمة ببراءة متهم وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم آخر لوفاته.

كانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت أحكاما تتراوح ما بين المشدد من 3 لـ5 سنوات بحق المتهمين فتقدم المتهمين بالطعن على ذلك الأحكام أمام محكمة النقض وبنظرها أصدرت المحكمة قرارها السابق

تعود أحداث تلك القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية إلى المحاكمة الجنائية والذي ينتمون لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بطامية في الفيوم بعد أن وجهت لهم عدة تهم من بينها التجمهر خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واقتحامهم مركز شرطة طامية بالقوة وإشعال النيران.

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