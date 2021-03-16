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صحيفة: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة

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صحيفة: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة صحيفة: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة

مصراوي Masrawy

11:35 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات:

استلمت النيابة العامة الكويتية، رسميا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".

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مصراوي Masrawy

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