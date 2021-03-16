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اليمن.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في عدن

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اليمن.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في عدن اليمن.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في عدن

مصراوي Masrawy

11:30 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ)

اقتحم متظاهرون اليوم الثلاثاء القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بجنوب البلاد.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) بأن متظاهرين، محتجين على انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، اقتحموا بوابات قصر معاشيق الرئاسي في عدن، وهم يرددون هتافات مناهضة للحكومة.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين اقتحموا القصر دون أي مقاومة من حراسته، ووصلوا إلى قرب أماكن تواجد الوزراء.

وأفاد الشهود بأن المتظاهرين يرفعون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ومنذ أسابيع، خرجت عدن في مظاهرات متكررة احتجاجا على تردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية.

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