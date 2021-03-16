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خلال اجتماعه بأعضاء الشيوخ.. محافظ المنيا: نسعى لتطوير 192 قرية

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خلال اجتماعه بأعضاء الشيوخ.. محافظ المنيا: نسعى لتطوير 192 قرية خلال اجتماعه بأعضاء الشيوخ.. محافظ المنيا: نسعى لتطوير 192 قرية

مصراوي Masrawy

11:30 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح ، سيُحدث نقلة نوعية تنموية في .

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل وبحث آليات العمل والتعاون المشترك معهم لخدمة المواطن.

وأوضخ المحافظ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي: (أبوقرقاص، وملوى، وديرمواس، والعدوة، ومغاغة)، بإجمالي 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب، والصرف الصحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، وتعليم، وصحة، وطب بيطري، وطرق، وشباب ورياضة، وتحسين بيئة، وإسعاف، وحماية مدنية، واتصالات، وتأهيل المنازل للأسر الأكثر احتياجًا).

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