خلال اجتماعه بأعضاء الشيوخ.. محافظ المنيا: نسعى لتطوير 192 قرية

مصراوي Masrawy
11:30 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
المنيا- محمد النادي:
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيُحدث نقلة نوعية تنموية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل وبحث آليات العمل والتعاون المشترك معهم لخدمة المواطن.
وأوضخ المحافظ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي: (أبوقرقاص، وملوى، وديرمواس، والعدوة، ومغاغة)، بإجمالي 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب، والصرف الصحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، وتعليم، وصحة، وطب بيطري، وطرق، وشباب ورياضة، وتحسين بيئة، وإسعاف، وحماية مدنية، واتصالات، وتأهيل المنازل للأسر الأكثر احتياجًا).