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بالصور.. حملة على المقاهي لتنفيذ قرار حظر تقديم "الشيشة" في أسوان

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بالصور.. حملة على المقاهي لتنفيذ قرار حظر تقديم "الشيشة" في أسوان بالصور.. حملة على المقاهي لتنفيذ قرار حظر تقديم "الشيشة" في أسوان

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، بالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المرافق ومجلس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والكافتريات والأندية .

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إن الحملة أسفرت عن ضبط كافتيريا بجوار مديرية أمن أسوان، خالفت قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر تقديم الشيشة.

جرى مصادرة "الشيش والفحم والمعسل" وتشميع الكافتيريا وتحرير محضر لصاحبها وجاري عرضه على النيابة .

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