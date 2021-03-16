مصرع سائق في انقلاب سيارة برتقال بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق "مصر– إسماعيلية" الصحراوي، أمام "هايبر وان" بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال بطريق "مصر– إسماعيلية" الصحراوي بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري رفع آثار الحادث.