وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر: الانتهاء من التظلمات على رأس الأولويات

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الأقصر- محمد محروس:

أجرى صبري محمد عبدالحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة بإدارة إسنا الاجتماعية، لمتابعة سير العمل بالإدارات الاجتماعية، ودورات توحيد المفاهيم التي تنظمها الوزارة وتعقد بإدارات مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وتابع مدير المديرية العمل بالوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة إسنا، والدورة التدريبية المنعقدة بوحدة الدير الاجتماعية.

ووجه "عبدالحميد" خلال لقائه برؤساء الوحدات والباحثين والعاملين بمجال الضمان وتكافل وكرامة، بأهمية الاستفادة القصوى من الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة، وسرعة الانتهاء من التظلمات والشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى، مؤكدًا أن ذلك يأتي على رأس أولويات المديرية.

وأكد مدير المديرية على ضرورة الاهتمام بخدمة مواطني مدينة إسنا المستحقين لخدمات التضامن الاجتماعي.

وجرى تكريم عبدالهادى عبدالله صديق كرئيس وحدة متميز لهذا العام، تقديرًا لما قدمه من خدمات للمواطنين من خلال عمله كرئيس لوحدة الشغب، وكذا جرى تكريم فاطمة عبدالباقى موسى رئيس وحدة أصفون، كرئيس وحدة متميز فى خدمة مواطنى مدينة إسنا وقرية أصفون.

واختتمت الجولة بمتابعة مدير المديرية ووكيل المديرية رفقة مدير إدارة اسنا، أعمال إدارة إسنا ووحدة إسنا والوحدة السكنية، والدورة التدريبية لتوحيد المفاهيم والمنعقدة بمبنى الوحدة السكنية وإدارة إسنا.