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اعتراض وتدمير طائرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط

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اعتراض وتدمير طائرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية اعتراض وتدمير طائرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 16 مارس 2021


الرياض - أ ش أ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط .

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (العربية) ، اليوم الثلاثاء، أنه اتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين، مشددا على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.. مضيفا أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشددا على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكدا سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وأدانت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، كل المحاولات الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والمسيرات

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