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قوافل طبية للكشف على أهالي المناطق الأكثر احتياجًا ببني سويف

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قوافل طبية للكشف على أهالي المناطق الأكثر احتياجًا ببني سويف قوافل طبية للكشف على أهالي المناطق الأكثر احتياجًا ببني سويف

مصراوي Masrawy

11:06 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية نزلة الديب بسمسطا، اليوم الثلاثاء، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 238 مواطنًا في عدد من التخصصات الطبية، بواقع 33 طفلًا، و 39 باطنة، 103 رمد، 63 عظام"، كما جرى عمل تحاليل لـ 10 حالات، و57 نظارة طبية، و 182 تحليل الدم، و 47 تحليل طفيليات، و 26 أشعة، و 90 موجات فوق صوتية.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية عن الأمراض المعدية.

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