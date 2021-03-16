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اليوم .. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات

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اليوم .. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات اليوم .. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات

مصراوي Masrawy

10:57 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 9 مساء الثلاثاء حتى 12 منتصف الليل، لمدة 3 ساعات فقط.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع يأتي بسبب أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه يجري توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من عملية الانقطاع.

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