إصلاح كسر مفاجئ في خط أسفل جسر ترعة بالسويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظات القناة، إن عمال الشركة أصلحوا كسر مفاجئ في خط مياه الرئيسي بمنطقة فايد، بجانب 3 كسور أخرى بخطوط فرعية في وقت قياسي.

وأضاف اللواء عصمت في بيان اليوم الثلاثاء أن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغًا بوجود كسر في خط المياه الرئيسي أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس أمام منطقة قمة فايد، ما تسبب في ضعف مياه الشرب.

كما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغًا بوجود كسر مفاجئ في خط قطر 400 مم والمغذي لقرية نفيشة، بالإضافة لكسر في خط 8 بوصة بر غربي قرية السعدية بمدينة فايد، وكسر بخط المياه الرئيسي بقرية المحسمة التابعة لمدينة القصاصين أمام مدرسة المؤسسة.