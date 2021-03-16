سيدات أعمال الإمارات العربية المتحدة تعلن عن مؤتمر قيادة مع "RLC London"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت Royal Leadership Consult (RLC) في لندن، عن مواضيع وجلسات المؤتمر السنوي الأول لقادة التغيير في دبي، والمقرر عقده في 20 مارس 2021. وستُعقد ورشة العمل التي ستستمر ليوم كامل بعنوان "صقل المهارات القيادية" في فندق إنتركونتيننتال، فستيفال سيتي بالتعاون مع سيدات أعمال الإمارات العربية المتحدة Ladies in Business UAE وسيغطي هذا الحدث الموضوعات الرئيسية بما في ذلك القيادة التحويلية والنموذج الهجين.

سيعقد المؤتمر أيضًا حلقة نقاش لسماع أفكار حول الصلة بين التأثير الشخصي والتنظيمي والوطني والتي تدور حول مفاهيم مثل العلاقة بين الذكاء والذكاء العاطفي والقيادة التحويلية جنبًا إلى جنب مع فلسفة القيادة والإنتاجية الشخصية. سيكون المؤتمر متاح للجميع للتسجيل مجاناً وذلك لضمان الحصول على أكبر قدر من المشاركة والاستفادة.

تعد "RLC London" منصة بمستوى C بهدف التجربة والتعليم والمناقشة. من المتوقع أن يختار الحدث قادة سنويًا للتعلم من الدكتور جيمس أوكبانشي ومن غيره من القادة من لندن والإمارات العربية المتحدة حول طرق جديدة لاحتضان التغيير والاستعداد لحقبة ما بعد كوفيد -19.

يعتبر الدكتور جيمس أوكبانشي مؤلفاً ومتحدثاً ومدرباً مع مستشارين وعملاء من المستوى 1 مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و Cognizant و ساب الرياض ومدينة وستمنستر وكينسينغتون و Royal London Group و L&Q و Notting Hill Housing.

وحل هذا الحدث علّق الدكتور جيمس: "بلا شك يعتبر هذا أهم مؤتمر للقيادة لدينا نظرًا للوقت الاستثنائي الذي نمر به". يتمثل دورنا في مساعدة القادة الوطنيين ورجال الأعمال على اتخاذ قرارات سليمة في ظل السيناريو الحالي والاستعداد لمستقبل متقلب تقريبًا. نريد استخدام برنامجنا القيادي الناجح في لندن في هذه المنطقة أيضًا".

بعض الأسماء الشهيرة الأخرى التي ستشارك في المؤتمر تشمل الدكتورة إيفلين أوكبانشي للقيادة وريادة الأعمال، والدكتورة مايا الهواري حول الذكاء والذكاء العاطفي في القيادة. كما سينضم السيد ويليام ستينهاوس من الشبكة الإماراتية / الإفريقية والسيدة أديشولا هيلين إلى جميع المتحدثين لتشكيل لجنة النقاش.

يمكن للقياديين والمدراء من القطاعين الخاص والعام التسجيل للانضمام إلى المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد للاستفادة من خبرة المتحدثين فيه.