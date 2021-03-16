محافظ بورسعيد: تيسيرات للتجار على قرار الاستيراد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل في مركز الخدمات الاستيرادية والغرفة التجارية، في إطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع، الاتفاق على اعتماد التحويل البنكي بختم البنك، وأن يقدم التاجر باقي المستندات الأصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد، للتأكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقًا لما جاء بدليل الإجراءات الذي أقره مجلس المدينة الحرة.

وكان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماعا مع لجنة ضبط العمليات الاستيرادية للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، والتي تتكون من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة، موضحًا أن اللجنة تقوم بالمرور على البضائع التي جرى الإفراج عنها من الجمارك، والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر إثبات حركة دخولها وخروجها من المخازن وحركة تداولها.