تسمم 3 عمال تناولوا طعامًا فاسدًا في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 عمال بتسمم، اليوم الثلاثاء، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول كل من "محمد. ف" 22 عامًا عامل، وشقيقه "أحمد" 23 عامًا عامل، و"سليمان. خ" 22 عامًا عامل، ويقيمون دائرة المركز مصابين بإعياء وقيئ مستمر، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصابين حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.