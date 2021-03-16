محافظ دمياط تفتح معرض "ست الدار" لتسويق المنتجات اليدوية للسيدات
مصر العامة، وذلك استكمالاً لمبادرة ست الدار، التي تهدف لفتح منفذ دائم لبيع منتجات السيدات بعزبة البرج. وأكدت منال عوض، أن افتتاح المعرض يأتي استكمالاً لمبادرة منتجات ست الدار، التي تهدف لفتح منفذ دائم لبيع منتجات السيدات في مدينة عزبة البرج. هذا ويستمر المعرض لمدة 3 أيام، وينظمه المجلس القومي للمرأة بدمياط، وفق فاعليات مشروع مدن آمنة خالية من العنف، ضد النساء والفتيات "safe city" الذى يجرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأةUN Woman وقالت مروة نبيل، مقررة المجلس القومي للمرأة بدمياط، إن معرض ست الدار الذي جرى افتتاحه أمس الاثنين برعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمكتبة مصر العامة، هو الثاني بمناسبة عيد الأم. وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تجميع السيدات الذين يعملون داخل المنازل في الأعمال اليدوية وفتح فرص تسويقية لمنتجاتهم. كما أكدت منى عبدالله، منسق المعرض، أن مبادرة ست الدار جديدة من نوعها، فهى بدأت تعمل على تجميع السيدات الذين يعملون في الأعمال اليدوية، وفتح نافذة تسويقية لهم. وبينت سمر علي، إحدى السيدات العاراضات، أنها بدأت الشغل الخاص بها منذ خمس سنوات، فيما كانت تفكر في تقديم هدية مختلفة لأحدالمقربين، ولكنها اعجبت بالفكرة وقررت العمل بها. هذا ويشارك في المعرض أكثر من 20 سيدة، ويضم منتجات خشبية وحلويات وملابس وفوانيس مصنوعة من الحرز، والهدايا وغيرها من المنتجات.افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أمس الاثنين، معرض "ست الدار" في مكتبة