"جديد إجراءات سفر السعوديين لمصر" بتغريدة لسفارة المملكة بالقاهرة

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تنظيم يشمل دولاً عربية دخل حيز التنفيذ في 14 مارس.. "خدمة تحصيل"

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإجراءات السفر الجديدة للمواطنين السعوديين القادمين لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت السفارة أنها تود إحاطة المواطنين السعوديين الكرام المسافرين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، بصدور تنظيم جديد لتأشيرات الدخول لمصر بفرض رسوم تأشيرة دخول بقيمة 25 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.

وبيّنت أن المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية التي يشملها القرار، فقد حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين الكرام بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه اعتباراً من غرة شعبان 1442 هـ، الموافق 14 مارس 2001 م، مبينة أن حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.

سفارة المملكة العربية السعودية