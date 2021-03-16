إصابة مُسن ونجله برش خرطوش فى مشاجرة بسبب المصاهرة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب مُسن ونجله برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين كل من طرف أول "أبو الوفا. ا" 70 عامًا عامل ونجله "عمار" 25 عامًا عامل، مصابين برش خرطوش بالساقين، وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "أحمد. ا" 47 عامًا موظف "والد زوجة الثاني من الطرف الأول".

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح ناري "بندقية خرطوش عيار 12"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته تجاههما ما أدى لإصابتهما، بسبب خلافات المصاهرة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.