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محافظ قنا ينعى نقيب محامي قنا

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محافظ قنا ينعى نقيب محامي قنا محافظ قنا ينعى نقيب محامي قنا

مصراوي Masrawy

09:27 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي:

نعى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فتحي الصويني نقيب المحامين بمحافظة قنا، والذي وافته المنية مساء أمس، وقال: "ندعو الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

وأعرب محافظ قنا عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة محامي قنا، لفقدهم رمزًا من رموز المحاماة وأحد أعلامها، مؤكدًا أن الراحل ساهم بقدر كبير في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمحامين داخل نقابتهم على مدار ١٦ عامًا.

وأضاف أن الفقيد تميز بدماثة الخلق والعلم الغزير والتاريخ المشرف، فكان أداة للدفاع عن حقوق المواطنين واستظهار الحقائق لتحقيق العدل، وتأكيد سيادة القانون.

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مصراوي Masrawy

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