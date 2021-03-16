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محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح كورونا بمستشفى العريش
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
كامل الوزير يكرّم الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
رئيس الوزراء: التنسيق مع البنك المركزي لتمويل التوسع في منظومة الري الحديث
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
"معلومات مجلس الوزراء": إنشاء وتجديد 494 محطة رفع مياه في جميع المحافظات
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | أستاذ التحاليل ونقل الدم بألمانيا: شكوك حول لقاح أسترازينيكا منذ بداية الإعلان عنه
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 16 مارس 2021 09:14 صباحاً
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