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محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح كورونا بمستشفى العريش
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
كامل الوزير يكرّم الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
رئيس الوزراء: التنسيق مع البنك المركزي لتمويل التوسع في منظومة الري الحديث
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
"معلومات مجلس الوزراء": إنشاء وتجديد 494 محطة رفع مياه في جميع المحافظات
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
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محمد منير: انا كل يوم بزداد شهرة ونجاح واغاني ألبوم شبابيك وإتكلمي بتدرس في كلية التربية الموسيقية
DMC
DMC
الثلاثاء 16 مارس 2021 09:10 صباحاً
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