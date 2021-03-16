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هلع "حوثي" لا يمحوه انتقام.. الميليشيات تحرق مزارع ومنازل جنوبي اليمن!

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هلع "حوثي" لا يمحوه انتقام.. الميليشيات تحرق مزارع ومنازل جنوبي اليمن! هلع "حوثي" لا يمحوه انتقام.. الميليشيات تحرق مزارع ومنازل جنوبي اليمن!
انكسارات تتكبّدها الميليشيات على يد القوات المشتركة تجلب معها حالة ارتباك

هلع

لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى إحراق مزارع ومنازل المواطنين، في مناطق شمال الضالع- جنوبي اليمن، الواقعة تحت سيطرتها، رداً على الهزائم والانكسارات التي تتكبّدها على يد القوات المشتركة.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية أحرقت مزارع ومنازل المواطنين، الأحد، في منطقة الفاخر- غرب مديرية قعطبة، موضحة أن الميليشيا أقدمت على إحراق منزل القيادي بالمقاومة الشعبية، شايف ناجي سنان؛ الكائن بمنطقة الفاخر.

وأضافت، أنها كانت قد أحرقت، في اليوم السابق، مزارع ومكائن آبار المياه في المنطقة ذاتها، دون وازع من دين أو قيم أخلاقية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.

كما أفادت بأن الميليشيات الحوثية المنتشرة في خطوط تماس جبهات الضالع تعيش في حالة هلع وذعر؛ ما دفعها إلى الانتقام بإحراق ممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً القريبة من المواجهات.ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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