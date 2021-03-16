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"محافظ شقراء" يدشّن حملة "الخوارج شرار الخلق" لتعزيز الفكر المعتدل

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للتوعية بخطر الجماعات وأفكارها المنحرفة على المجتمع وخاصة الشباب

دشّن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ حملة "الخوارج شرار الخلق" بمقر المحافظة، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشقراء الشيخ طلال بن صقر العتيبي؛ ومساعده الشيخ عادل بن حمد المحيميد.

وتعد هذه الحملة من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لولي الأمر، وتعزيز الفكر المعتدل، ومحاربة الأفكار الضالة، والتحذير من الخوارج، كما تهدف الحملة إلى توعية وتحصين المجتمع من خطر هذه الجماعة التي تعد من أخطر مَن أحدث في دين الله ما ليس فيه، وخرج على جماعة المسلمين وعلى أئمتهم.

وستقوم الهيئة بتفعيل الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة مناسبة لجميع شرائح المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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