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استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. شرطي أمريكي يعتقل امرأة مسنة بعد رفضها ارتداء الكمامة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 16 مارس 2021 09:01 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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