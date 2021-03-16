في الالتزام المجتمعي.. "جائزة مكافحة الوباء" تذهب لهذه المستشفى بمكة

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خدمات وفق أعلى المعايير للمحافظة على صحة الممارسين والمراجعين

نال مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الجائزة الشرفية للالتزام المجتمعي؛ وذلك بعد مضيّ عام كامل على جائحة كورونا وتخصيص المستشفى كأول مركز بـ"صحة مكة" لاستقبال مرضى كورونا.

وقد جاء ذلك نظير الجهود المبذولة والعمل المتكامل والمنظم داخل أروقة المستشفى؛ فقد تم حصد الجائزة الشرفية للالتزام المجتمعي، والتي تم تسليمها للمدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي.

واعتمدت الجائزة على نتائج العمل المشرفة والجهود المقدمة في مكافحة هذا الوباء، التي تركت أثرًا إيجابيًّا على المستفيدين من خدماتها، والتي تَمَثّلت في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير والاحترازات؛ للمحافظة على صحة الجميع من ممارسين صحيين ومراجعين.

من جانبه، قال الدكتور وائل الميمني مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة: إن كل نجاح وتوفيق بفضل الله عز وجل؛ هو نتاج لتعاون وتكاتف أبطال مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ للوصول إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المريض أولًا وتحقيق طموحات ولاة الأمر في المحافظة على صحة الإنسان.