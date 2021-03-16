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بعد تزايد نزاعاتها.. "الناتو" يعرب عن مخاوفه من سلوكيات تركيا بالمنطقة

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بعد تزايد نزاعاتها.. "الناتو" يعرب عن مخاوفه من سلوكيات تركيا بالمنطقة بعد تزايد نزاعاتها.. "الناتو" يعرب عن مخاوفه من سلوكيات تركيا بالمنطقة
"ستولتنبرغ": التحالف يمثّل منصة هامة لحل الأمور والقضايا المعلقة

بعد تزايد نزاعاتها..

أفصح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن أن لديه "مخاوف جدية" بشأن سلوكيات تركيا؛ لكنه أكد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحل النزاعات المتعلقة بأنقرة.

وقال "ستولتنبرغ" أمام نواب البرلمان الأوروبي: "أعربتُ عن مخاوفي الجدية، وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية، وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركي بشراء منظومة صواريخ إس 400 أو المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في تركيا"؛ متابعا: "لكنني أؤمن أن الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، وإثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".

وكانت أنقرة قد أثارت غضب عدد من حلفائها في التحالف المؤلف من 30 عضوًا؛ بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، وكذلك على خلفية دورها في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني كراباخ؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وأنشأ الحلف العام الماضي "آلية لفض النزاع" في مسعى لتجنب وقوع اشتباكات بين تركيا واليونان، مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط؛ علمًا بأن حدة المواجهة تراجعت منذ هذا الوقت.

وفي ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار أنقرة شراء منظومة صواريخ "إس 400" من ، غريمة الحلف.

واتبع الرئيس الأمريكي جو بايدن النهج المتشدد نفسه إزاء شراء الأسلحة الروسية؛ فيما لا تزال إدارته تسعى إلى التوصل لمقاربتها الخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيلتقي وزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل لأول مرة وجها لوجه، في اجتماع يضم فريق إدارة بايدن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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