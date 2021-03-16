فنزويلا تعلن رفضها للقاح أسترازينيكا بسبب "آثاره السلبية" حول العالم

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كاراكاس - (د ب أ):

نقلت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز قولها ، الاثنين، إن فنزويلا لن تسمح باستخدام لقاح "كوفيد 19"الذي طورته شركة أسترازينيكا بسبب "الآثار السلبية" له حول العالم.

ونقلت الوزارة عن رودريجيز قولها: "لن تمنح فنزويلا ترخيصا لاستخدام لقاح أسترازينيكا بسبب النتائج السلبية (على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح) في جميع أنحاء العالم".

وأوقفت عدة دول مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من حدوث تجلطات دموية، بالرغم من أن الشركة وهيئات صحية كبرى أكدت على أنه آمن للاستخدام.

وقالت رودريجيز، التي ترأس اللجنة الرئاسية للسيطرة والوقاية من كوفيد 19، إن المحادثات جارية مع روسيا للحصول على جرعات لقاح "سبوتنيك في" التي قالت إنه "كان جيدا للغاية"، وكذلك أيضا مع الصين وكوبا.

وبدأت فنزويلا حملة التطعيمات بلقاح "سبوتنيك في"، حيث وعد الرئيس نيكولاس مادورو بأن تتلقى البلاد 10 ملايين جرعة منه بحلول نهاية مارس. وقال إن الحكومة استثمرت 200 مليون دولار لتأمين الإمدادات.

كما تلقت البلاد 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الصنع في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيان حكومي.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت فنزويلا ما يقل عن 460 ألف إصابة بكوفيد 19 و1437 وفاة على صلة بالمرض.

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