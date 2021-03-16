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تكريم أول مصرية عمدة لمدينة أمريكية ضمن قائمة النساء الأكثر تميزا عالميا

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تكريم أول مصرية عمدة لمدينة أمريكية ضمن قائمة النساء الأكثر تميزا عالميا تكريم أول مصرية عمدة لمدينة أمريكية ضمن قائمة النساء الأكثر تميزا عالميا

مصراوي Masrawy

07:41 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

واشنطن - (أ.ش.أ):
كرمت الولايات المتحدة ، ماري أليكسندر بسطا ، أول مصرية تعمل عمدة لمدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.
وأكدت هيئة التحالف الأمريكي للتعدد العرقي بولاية إلينوي برئاسة داني ديفيس عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي أن هذا التكريم هو اعتراف بالقيادة الملهمة لأليكسندر ومبادراتها الرائدة وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.
وفي تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن ، قالت العمدة ماري أليكسندر " إن هذا التكريم يشرفني كامرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة " ومؤكدة حرصها في كافة المحافل على إبراز انتمائها لمصر ، ونوهت إلى أنها تستعد لزيارة قريبا ومعها فوج سياحي من الأمريكيين للتعرف على أهم المعالم الشهيرة في مصر.
وأشادت أليكسندر بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السياسي والحكومة المصرية من أجل رفعة شأن المرأة والارتقاء بها في كافة المجالات وأن هذه الجهود محل تقدير عالمي.
ونوهت إلى أنها نشأت وتعلمت في مصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثم واصلت دراستها بالولايات المتحدة حيث حصلت على الماجستير من جامعة تينيسي الأمريكية.
وأشارت إلى أنها اهتمت بالعمل التطوعي بما في ذلك جهود دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمصر.
ومن جانبه قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية إن العمدة ماري أليكسندر هي نموذج مشرف للمصريين والمصريات بالولايات المتحدة ، وهم ناجحون ومتميزون في مختلف المجالات ، كما يؤكدون دائما انتمائهم لمصر ورغبتهم في تقديم كل ما في وسعهم من أجل الارتقاء بها.
ويذكر أن قائمة النساء المتميزات التي ضمت اسم العمدة ماري إليكسندر شملت كذلك كلا من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

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