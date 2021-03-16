أخبار عاجلة

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها" -
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية -
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية -
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي -
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي -
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة -
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح -
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟ -
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة" في خميس مشيط

Print
البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة" في خميس مشيط البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة" في خميس مشيط
أكد تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية

البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، بإطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة العربية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍّ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

"السعودية الرياضية" تبث الموسم الأول من بطولة إكستريم.. بدءاً من سباق العلا في أبريل

"السعودية الرياضية" تبث الموسم الأول من بطولة إكستريم.. بدءاً من سباق العلا في أبريل

شبكة عيون الإخبارية