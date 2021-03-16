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البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة

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البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة
: 631 حالة إضافية بالفيروس و40 ضحية خلال الـ 24 ساعة

البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة

سجّلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 36239 إصابة جديدة و1057 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليوناً و519 ألفاً و609 إصابات، والوفيات 279 ألفاً و286 شخصاً.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 191555؛ من ضمنهم 147767 حالة تمّ شفاؤها، و11340 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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