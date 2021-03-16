أخبار عاجلة

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها" -
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية -
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية -
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي -
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي -
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة -
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح -
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟ -
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بلينكن يؤكد إدانة بلاده لكافة صور الإرهاب في ذكرى هجمات نيوزيلندا

Print
بلينكن يؤكد إدانة بلاده لكافة صور الإرهاب في ذكرى هجمات نيوزيلندا بلينكن يؤكد إدانة بلاده لكافة صور الإرهاب في ذكرى هجمات نيوزيلندا

مصراوي Masrawy

06:53 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تدين كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن الأيديولوجية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إن هذا جاء في سياق بيان للوزير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجمات المسلحة على مسجدين في نيوزيلندا حيث أعرب بلينكن على تضامنه مع نيوزيلندا وتعازيه لأسر الضحايا.
وأضاف المتحدث أن الوزير أكد رفض الإدارة الأمريكية كل محاولات الاعتداء من قبل أفراد أو جماعات تستهدف إشعال نار الفتنة والكراهية وعدم التسامح.
ونبه بلينكن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع على رأس أولوياته مكافحة التطرف العنيف بما في ذلك الأيديولوجية العنيفة لتفوق البيض، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمنع مختلف أشكال الإرهاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية