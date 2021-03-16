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رئيس الوزراء الأسترالي يواجه انتقادات بسبب تعليقه عن "الرصاص" مع المتظاهرين

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رئيس الوزراء الأسترالي يواجه انتقادات بسبب تعليقه عن "الرصاص" مع المتظاهرين رئيس الوزراء الأسترالي يواجه انتقادات بسبب تعليقه عن "الرصاص" مع المتظاهرين

مصراوي Masrawy

06:51 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

ملبورن - (د ب أ):
اضطرت وزيرة شؤون المرأة الأسترالية، ماريزه باين، للدفاع عن تصريحات رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء بعد أن قال إن عدم مقابلة المتظاهرين الذين يحضرون مسيرات على مستوى البلاد ضد العنف والتحرش الجنسي بالنساء "بالرصاص" يعد "انتصارا".

وبينما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مسيرات يوم الاثنين، وقف سكوت موريسون في البرلمان ليعلن أنه "انتصار للديمقراطية" أن يستطيع النشطاء التظاهر سلميا.

وقال رئيس الوزراء "ليس بعيدا من هنا، تُقابل مثل هذه المسيرات ، حتى الآن ، بالرصاص ، لكن ليس هنا في هذا البلد".

وقوبلت تصريحاته باستهزاء من المعارضة وانتقادات منذ ذلك الحين على نطاق واسع.

وقالت باين ، التي لم تحضر المسيرات بنفسها ، للصحفيين في كانبيرا إن "ملاحظة موريسون بشأن فرصة الاحتجاج سلميا وبشكل آمن في أستراليا مهمة".

وأضافت أن "ديمقراطيتنا توفر للأستراليين هذه الفرصة".

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