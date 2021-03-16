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​​انتعاشة غير مسبوقة.. "الاستثمار العقاري": المبادرة الجديدة تلبي احتياجات العملاء وتحفز المبيعات

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​​انتعاشة غير مسبوقة.. "الاستثمار العقاري": المبادرة الجديدة تلبي احتياجات العملاء وتحفز المبيعات ​​انتعاشة غير مسبوقة.. "الاستثمار العقاري": المبادرة الجديدة تلبي احتياجات العملاء وتحفز المبيعات

مصراوي Masrawy

06:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح بدر الدين، المطور العقاري، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% حتى 30 عامًا، يحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري.

وأضاف بدرالدين في بيان اليوم، أن خفض الفائدة سياسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء، وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلب فعال وحقيقي.

وأشار إلى أن ذلك القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

وأوضح رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور إيجابي كبير بالقطاع العقاري.

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