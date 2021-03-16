"الشيوخ الأمريكي": يصادق على تعيين هالاند وزيرة للداخلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين على تعيين النائبة الديمقراطية ديب هالاند لتولي وزارة الداخلية لتعد أول من يتولى هذا المنصب من السكان الأصليين لأمريكا.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 51 عضوا من بين الأعضاء المائة لمجلس الشيوخ على تعيين هالاند في مقابل 40 عارضوا، وغاب عن التصويت تسعة أعضاء، كما انضم عدد من الجمهوريين منهم ليندسي جراهام ودان سوليفان إلى جانب الديمقراطيين في مساندة القرار.

وفي تغريدة لها على تويتر وجهت هالاند الشكر لمجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينها، مضيفة أنها " بتوليها منصب وزيرة الداخلية تتطلع إلى التعاون مع الجميع وهي مستعدة للخدمة".

ويعتبر مؤيدو هالاند، النائبة عن ولاية نيومكسيكو منذ 2018، من السكان الأصليين بأمريكا أن مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها يعد قرارا تاريخيا وستكون عليها مسئولية حيال المنتمين للقبائل الأصلية بالبلاد وعددها 574 قبيلة معترفا بها على المستوى الفيدرالي.

وقال السيناتور الديمقراطي شيلدوون وايتهاوس عضو مجلس الشيوخ في كلمة قبل التصويت إنه " قبل أن تكون هناك أراض أمريكية عامة كانت هناك أراض عامة للسكان الأصليين، وستعد ديب هالاند أول المنحدرين من هؤلاء السكان الأصليين تعمل كوزيرة بالإدارة بما يؤكد أن هناك انسجاما رائعا مع التاريخ" .

ويذكر أنه سبق أن تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي منحدر من السكان الأصليين وهو تشارلس كيرتس الذي خدم من 1929 وحتى 1933 ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد هؤلاء السكان الأصليين منصبا وزاريا.