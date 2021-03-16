"فيسبوك" و"نيوز كورب" تتوصلان لاتفاق إعلامي في أستراليا

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سيدني - (د ب أ):

أعلنت شركة نيوز كورب المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ ، أنها توصلت إلى اتفاق مدته ثلاث سنوات مع شركة فيسبوك في أستراليا، والذي بموجبه سيدفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ثمن المحتوى الذي تقدمه الشركة الإعلامية.

وقالت الشركة الإعلامية العالمية، ومقرها نيويورك، في بيان يوم الاثنين إنها "توصلت إلى اتفاق متعدد السنوات لتوفير الوصول إلى الأخبار والمعلومات الموثوقة لملايين من مستخدمي فيسبوك في أستراليا من خلال منتج فيسبوك نيوز".

وتعد صحيفة "ذا أستراليان" الوطنية الأسترالية وموقع "نيوز.كوم" الأسترالي الإخباري من بين المشاركين في تلك الصفقة، والتي تتضمن أيضا كيانات إعلامية رئيسية للمدن الكبرى ومنشورات إقليمية ومجتمعية.

وقالت نيوز كورب إن سكاي نيوز أستراليا توصلت أيضا إلى اتفاق جديد مع عملاق التكنولوجيا "يمد ترتيب قائم ويبني عليه بشكل كبير".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت فيسبوك الشهر الماضي على دعم ناشرين من اختيارها، وذلك بعد معركة صعبة مع الحكومة الأسترالية بشأن الدفع مقابل المحتوى. وأدى ذلك الخلاف بشركة فيسبوك إلى حظر نشر أخبار أستراليا على منصتها لمدة قصيرة.

ونشر وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج تغريدة اليوم الثلاثاء قال فيها: "توصلت نيوز كورب وفيسبوك إلى اتفاق تاريخي لمدة 3 سنوات في أستراليا والذي سيشهد الدفع مقابل المحتوى".

وأبرمت "نيوز كورب" صفقات مع فيسبوك وجوجل وآبل "لتوفير الوصول إلى الصحافة والمحتوى ذي الصلة لجمهور محتمل من ملايين الأشخاص حول العالم"، حسبما أفادت الشركة الإعلامية في بيان.

وقال روبرت طومسون ، الرئيس التنفيذي لنيوز كورب ، إن "الاتفاق مع فيسبوك يعد إنجازا فيما يتعلق بتغيير شروط التجارة للصحافة، وسيكون له تأثير مادي وهادف على أعمالنا الإخبارية الأسترالية".

كما أبرمت "فيسبوك" اتفاقا مع "ناين إنترتينمنت"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وكانت فيسبوك قد أبرمت بالفعل اتفاق شراكة مع "سفن ويست ميديا".

وأقر البرلمان الأسترالي الشهر الماضي قانون الأخبار الرقمية، وهو الأول من نوعه في العالم ويطلب من فيسبوك وجوجل التفاوض مع الناشرين حول الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

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