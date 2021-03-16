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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أول وزيرة من السكان الأصليين

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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أول وزيرة من السكان الأصليين مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أول وزيرة من السكان الأصليين

مصراوي Masrawy

04:59 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، تعيين ديب هالاند وزيرة جديدة للداخلية، لتصبح أول شخص من السكان الأصليين في الولايات المتحدة يتولى منصبا وزاريا وطنيا.

وانضم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى زملائهم الديمقراطيين لدعم ترشيح عضوة الكونجرس عن ولاية نيو مكسيكو ، لتفوز بالمنصب بأغلبية 51 صوتا مقابل 40. وامتنع تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت.

يشار إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة بشكل أساسي عن إدارة الأراضي المملوكة للحكومة الاتحادية. ويشمل مجال المسؤولية أيضا مسائل تتعلق بحوالي 9ر1 مليون شخص من السكان الأصليين.

وقالت رئيسة مجلس النواب ، نانسي بيلوسي في بيان إن "تأكيد (تعيين) ديب هالاند خطوة قوية إلى الأمام في مهمة الديمقراطيين لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة المستدامة في أمريكا مع الإنصاف والعدالة للجميع"، ووصفت تأكيد تعيينها بأنه "تاريخي ومصدر فخر لمجلس النواب".

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