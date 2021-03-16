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"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

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"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي "الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي
خبيرة الأمراض المعدية "كريكوف": "هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا"

قالت ماريا فان كريكوف خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المائة في إصابات حول العالم.

وتفصيلاً، أوضحت "كريكوف" في مؤتمر صحفي: "شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11 في المائة في انتقال العدوى في أنحاء العالم. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ 120,628,225، وإجمالي الوفيات 2,668,439.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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